Ердоган відповів на критику щодо повернення смертної кари: "Якщо в ЄС поважають демократію, то приймуть волю народу"

Таку думку в інтерв'ю Al Jazeera висловив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, інформує РБК.

«Якщо в ЄС поважають демократію, то приймуть волю народу», - сказав Ердоган. Він також підкреслив, що підтримає введення смертної кари, якщо так вирішить парламент.

Читайте такожЕрдоган оголосив про введення надзвичайного стану в Туреччині

«Хіба сьогодні немає смертної кари в Америці? В Росії? (В Росії смертна кара не застосовується - УНІАН)» В Китаї? В країнах в усьому світу? Тільки в Європейському Союзі немає смертної кари», - заявив Ердоган напередодні, виступаючи перед своїми прихильниками, додавши, що вимоги народу ігнорувати не можна.

Смертна кара в Туреччині була скасована в 2004 році в рамках реформ, спрямованих на отримання членства в ЄС. Після спроби військового перевороту, що стався в країні в ніч на 16 липня в Анкарі заговорили про повернення даної міри покарання.