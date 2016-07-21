У Таджикистані призупинили продаж "Комсомольської правди" через "образу нації"
Влада Таджикистану призупинили друк і поширення російської газети "Комсомольская правда" через скандальну публікацію.
Приводом для невдоволення таджицької сторони стала публікація статті російського журналіста Сергія Пономарьова "Таджикистан: з радянського животіння в світле майбутнє", в якій він описав свою недавню поїздку в країну, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Автор назвав Таджикистан батьківщиною "Равшанів і Джамшудів", згадавши героїв сюжетів програми телеканалу ТНТ "Наша Russia" про поневіряння таджицьких трудових мігрантів у Росії.
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У Таджикистані вважають, що Пономарьов в образливій формі висміяв національний одяг таджиків. Крім того, він висловив невдоволення діями таджицької влади щодо перейменування назв міст і вулиць, велика частина яких у радянські часи носила російські імена.
Також автор статті порадив Кремлю "змінити керівництво Таджикистану".
"Ця стаття не відповідає не тільки етичним, але і професійним нормам журналістики. У статті допущені образи цілої нації. У видавничому домі "Комсомольская правда" пообіцяли обговорити це питання і висловити свою думку, проте ніякої реакції не було", - заявив таджицький партнер видання Шаріф Хамдарпур.
Своє невдоволення висловили також таджицькі журналісти і представники громадянського суспільства країни.
"Комсомольская правда" видається в Таджикистані з 2006 року накладом 5 тисяч примірників.