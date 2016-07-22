"Утримати Пальміру": ЗМІ розповіли про призначення нового командувача угрупованням РФ в Сирії

Про це пише газета «Коммерсантъ».

Джерело в Генштабі РФ розповіло, що кандидатура Журавльова, який з вересня минулого очолює штаб угруповання військ в Сирії, схвалена вищим керівництвом. За даними військових джерел, генерал-лейтенант був нагороджений званням Героя Росії закритим указом Путіна.

Читайте такожУ Сирії бойовики ІДІЛ збили вертоліт з російським екіпажем, льотчики загинули

Командування перейшло до Журавльова на тлі серйозної дестабілізації обстановки в Сирії: урядові війська Башара Асада виснажені і насилу утримують позиції, а бойовики «Ісламської держави» переходять в активний наступ поблизу Пальміри, пише газета.

При цьому джерела уточнюють, що завдання утримання Пальміри є "одним з найважливіших».