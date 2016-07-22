Чудеса у небі: в Ізраїлі проходить фестиваль повітряних куль (фоторепортаж)
10:57, 22 липня 2016Світ
441 0
В Ізраїлі проходить дводенний Міжнародний фестиваль повітряних куль в парку Ешколь неподалік від південного міста Нетівот.
REUTERS
Учасники з різних країн запускають у небо повітряні кулі неймовірних форм - тут є і голова людини, тварини, клоуни тощо.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня в українському Кам'янці-Подільському відбулися змагання з повітроплавання.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter