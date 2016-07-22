Чудеса у небі: в Ізраїлі проходить фестиваль повітряних куль (фоторепортаж)

10:57, 22 липня 2016
Світ
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В Ізраїлі проходить дводенний Міжнародний фестиваль повітряних куль в парку Ешколь неподалік від південного міста Нетівот.

REUTERS

Учасники з різних країн запускають у небо повітряні кулі неймовірних форм - тут є і голова людини, тварини, клоуни тощо.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня в українському Кам'янці-Подільському відбулися змагання з повітроплавання.

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