Чудеса у небі: в Ізраїлі проходить фестиваль повітряних куль (фоторепортаж)

Учасники з різних країн запускають у небо повітряні кулі неймовірних форм - тут є і голова людини, тварини, клоуни тощо.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня в українському Кам'янці-Подільському відбулися змагання з повітроплавання.