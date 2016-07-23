Майже 300 охоронців президента Ердогана заарештовано

Про це повідомляє Русская служба BBC.

Гвардія, що складається з щонайменше 2500 військових, дислокована в президентському палаці в Анкарі.

За даними телеканалу CNN Turk, влада надала ордери на арешт 300 людей, поки встигли затримати тих, хто перебував у столиці.

Раніше віце-прем'єр Туреччини Нуреттін Джаніклі розповів, що арешти і звільнення близько 60 тисяч осіб після заколоту були лише "верхівкою айсберга", і пообіцяв, що арештів буде ще більше.

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Серед звільнених і затриманих понад 9 тисяч поліцейських, 3 тисячі суддів і 6 тисяч військових, а також вчителі та декани університетів.

Напередодні Туреччина також вирішила тимчасово призупинити дію Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод у зв'язку з надзвичайним становищем в країні.

При цьому президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган не виключає можливості введення смертної кари в країні.