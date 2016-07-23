Туреччина заявляє, що надала всі документи для екстрадиції "натхненника" путчу Гюлена

Про це заявив посол Туреччини в США Сердар Килич, повідомляє "Анадолу".

В ході розпочатої 15 липня спроби військового перевороту загинули понад 200 осіб, нагадав дипломат.

Сполучені Штати Америки вимагають від Туреччини конкретні докази причетності імама Фехтуллаха Гюлена до спроби військового перевороту.

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Як повідомляв УНІАН, Туреччина офіційно звернулася до США з запитом про екстрадицію опозиційного проповідника Мухаммеда Фетхуллаха Гюлена.

Турецька влада звинуватила мусульманського проповідника Гюлена, який протягом багатьох років живе в США, і його послідовників в організації спроби державного перевороту, який відбувся в ніч з 15 на 16 липня.

Гюлен, який вважається головним політичним опонентом Ердогана, раніше спростував свою причетність до спроби перевороту.