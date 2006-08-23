Нові підводні човни Ізраїлю зможуть нести ядерну зброю

Ізраїль придбає для своїх ВМС два вдосконалені підводні човни типу Dolphin, здатні нести ядерну зброю, повідомляє Jerusalem Post.

Човни будуть збудовані в Німеччині на верфі Howaldtswerke-Deutsche Werft AG в Килі. Їх оснастять новітньою повітренезалежною установкою, що працює під водою за рахунок паливних елементів. Така установка значно збільшує дальність підводного ходу човна в порівнянні з електромоторами, що працюють від акумуляторних батарей.

Тактико-технічні характеристики нових субмарин відповідатимуть ТТХ німецьких підводних човнів типу U212. Водотоннажність човнів складе 1450 тонн на поверхні і 1830 - під водою. Довжина субмарини - 55,9 метра, ширина 7 метрів, осідання в надводному положенні - 6 метрів. Силова установка човна складатиметься з дизельного двигуна потужністю 4245 кінських сил і електромоторів підводного ходу потужністю 3875 сил.

Повітронезалежна установка потужністю 415 кінських сил використовуватиметься для тривалого безшумного "підкрадання" до супротивника. Дальність наводного ходу нових човнів становитиме 8000 миль, підводного ходу в "малошумному" режимі на швидкості 4 вузли - 3000 миль, що в кілька разів вище, чим у попередніх човнів типу Dolphin. Максимальна швидкість човна - 12 вузлів над водою і 20 вузлів під водою. Глибина занурення човна досягатиме 300 метрів, екіпаж - 35 осіб.

Човни будуть озброєні 6 торпедними апаратами, і зможуть використовувати як звичайні торпеди, так і крилаті ракети, зокрема - з ядерними боєголовками. Для виявлення цілей їх оснастять новітнім гідроакустичним комплексом, що включає носову сферичну антену і дві бортові, закріплені вздовж корпусу.

Наразі Ізраїль має в своєму розпорядженні три підводні човни типу Dolphin, що ввійшли до ладу в 1999-2000 роках. Спорудження двох з них і 50 відсотків вартості третього були сплачені урядом ФРН.

Лента.ру