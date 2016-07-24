У мексиканському місті в ході акції протесту застрелили мера і двох чиновників

Інцидент стався вранці 23 липня в невеликому місті Сан-Хуан-Чамула, повідомляє Reuters.

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Група протестувальників прибула туди, щоб висловити невдоволення політикою місцевої адміністрації. В ході акції протесту деякі її озброєні учасники відкрили вогонь.

В результаті були вбиті мер Домінго Лопес, двоє чиновників, водій і місцевий житель. 12 людей отримали поранення і були госпіталізовані.

В уряді штату повідомили, що спокій у місті було відновлено.