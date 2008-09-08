Ураган «Айк» накрив узбережжя Куби

Ураган «Айк» накрив північно-східне узбережжя Куби, повідомила національна метеорологічна служба.

Швидкість вітру складає 195 км/г, ураган несе з собою зливи.

За повідомленням служби, ураган накрив узбережжя біля Пунта Лукреція, за 510 км. на південний схід від Гавани.

За останніми даними, кількість загиблих від урагану і повеней на Гаїті досягла 58 осіб. Крім того, обрушився міст, який був останньою наземною дорогою в місто Гонаїв.

Газета.ру