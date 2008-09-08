Ураган «Айк» накрив узбережжя Куби
08:09, 08 вересня 2008Світ
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Швидкість вітру складає 195 км/г
Ураган «Айк» накрив північно-східне узбережжя Куби, повідомила національна метеорологічна служба.
Швидкість вітру складає 195 км/г, ураган несе з собою зливи.
За повідомленням служби, ураган накрив узбережжя біля Пунта Лукреція, за 510 км. на південний схід від Гавани.
За останніми даними, кількість загиблих від урагану і повеней на Гаїті досягла 58 осіб. Крім того, обрушився міст, який був останньою наземною дорогою в місто Гонаїв.
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