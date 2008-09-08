Президенту Франції Ніколя САРКОЗІ довіряють 39% французів.

Як повідомляє агентство Reuters, про це свідчать результати опитування, проведеного Opinionway.

При цьому, згідно з результатами опитування, 59% французів не довіряють своєму Президентові.

Опитування також продемонструвало більш широку підтримку діям прем’єра: Франсуа ФІЛЛОНУ довіряють 47% респондентів, не довіряють – 49%.

Водночас, рівень підтримки французького Президента зріс на 1 процентний пункт, порівняно з попереднім опитуванням, що проводилося на початку липня, у той час як рівень підтримки прем’єра не змінився, повідомляє агентство.

Опитування проводилося з 1 по 4 вересня. Загалом було опитано 1006 респондентів у віці старше 18 років.