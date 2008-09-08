Британсько-азербайджанська компанія закрила нафтопровід до Грузії

Компанія BP-Azerbaijan (спільний проект Азербайджану і британської компанії ВР) закрила трубопровід Баку-Супса, повідомляє Bakililar.AZ. Прокачування нафти по ньому зупинене з 11 серпня у зв`язку із запеклими боями в Грузії, а зараз компанія не відновлює роботу нафтопроводу через все ще існуючу політичну напруженість в регіоні.

"Ми поки вивчаємо ситуацію. Рішення про відновлення прокачування поки немає", - відзначили в BP-Azerbaijan.

Довідка: Баку-Супса є одним з найкрупніших нафтопроводів на території Грузії. Його загальна довжина становить 837 кілометрів. Він був побудований ще в кінці 1990-х років для з`єднання Азербайджану з грузинським побережжям Чорного моря. Управляє нафтопроводом британська компанія BP, яка також бере участь в іншому крупному нафтопроводі в регіоні - Баку - Тбілісі - Джейхан.