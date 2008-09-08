Москва погрожує розірвати стосунки з НАТО, якщо Грузії дадуть ПДЧ

Росія може припинити співробітництво з НАТО у випадку, якщо Грузія приєднається до Плану дій щодо членства в альянсі (ПДЧ), заявив постійний представник РФ при НАТО Дмитро Рогозін.

На квітневому саміті НАТО в Бухаресті члени альянсу не задовольнили заявки України і Грузії на приєднання до ПДЧ, перенісши рішення цього питання на грудень, нагадують Вести.ру.

"Одна справа носитися із ставлеником США (президентом Грузії), і зовсім інша справа - надавати притулок країні-агресору. Про яку співпрацю в цьому випадку може йтися - ні про яку", - сказав Рогозін.

"З морально-політичної точки зору, приєднання Грузії до ПДЧ виглядатиме так, що НАТО встала на сторону агресора", - вважає постпред РФ.