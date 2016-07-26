У Франції знешкоджені злочинці, які захопили заручників у церкві (фото)
12:20, 26 липня 2016Світ
4864 0
Поліція знешкодила двох злочинців, які захопили заручників в церкві поруч з французьким містом Руан. В даний час відомо про одного загиблого заручника.
Відомо про одного загиблого заручника /@fredveille
Всього в заручники потрапили п'ять осіб, серед яких священик і четверо парафіян. Злочинці були озброєні ножами. Шостий заручник, якому вдалося втекти, підняв тривогу і повідомив про те, що трапилося. В даний час відомо, що загинув священик, ще один заручник поранений.
Нападників було двоє / @fredveille
Про особи злочинців поки немає ніякої інформації. За даними французьких ЗМІ, в нападі брали участь дві особи, озброєні ножами. В результаті поліцейської операції злочинці були вбиті. Мотиви злочинців, які вчинили напад на церкву, поки не встановлені.
Поліція ліквідувала нападників / @Yzgeneration
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter