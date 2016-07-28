Олланд заявив про створення нацгвардії для захисту французів від терактів

Про це заявив президент країни Франсуа Олланд, передає Бі-бі-сі. Як уточнив президент Франції, національна гвардія буде сформована з діючого резерву поліції і жандармерії. Основним завданням нової структури буде забезпечення захисту населення від нападів терористів.

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Консультації в парламенті з приводу створення нацгвардії почнуться у вересні. За словами Франсуа Олланда, нова структура повинна бути створена якомога швидше, щоб захистити французів.

Національна гвардія вперше була створена у Франції в 1789 році для захисту від наслідків революції. У 1872 році вона була розпущена.

За останні кілька років у Франції відбулося декілька великих терористичних нападів. Тільки в липні цього року в країні зафіксовано відразу два таких випадки.

14 липня на Англійській набережній в Ніцці Мохаммед Булель навмисно в'їхав на вантажівці у натовп святкуючих День взяття Бастилії. Внаслідок нападу загинули 84 людини, близько 300 отримали поранення. Відповідальність за напад взяло на себе екстремістське угруповання "Ісламська держава".

У вівторок в передмісті Руана на півночі Франції при захопленні церкви двома ісламістами вбито 84-річного священика Жака Амеля, важкі поранення отримав один з парафіян. Поліцейські звільнили заручників, застреливши обох нападників.