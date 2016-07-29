"Гинули від рук снайперів, застосування танків та F-16": посол заявив про 246 жертв спроби путчу у Туреччині

Як передає кореспондент УНІАН, про це Тезель сказав на брифінгу у Києві.

"246 людей було вбито 15-16 липня у Туреччині. В основному це цивільні громадяни", - повідомив посол.

Він зауважив, що люди гинули від рук снайперів, застосування танків та винищувачів F-16. "Декілька разів було обстріляно парламент", - додав Тезель.

За його словами, важливо, що у Туреччині спостерігається консенсус і національна єдність щодо незгоди зі спробою державного перевороту.

Зокрема, Тезель сказав, що політики, громадянське суспільство та ЗМІ висловлюють позицію, що усі заходи, які вживаються і будуть застосовуватися, повинні відповідати рамкам закону та верховенству права.

Посол наголосив, що Туреччина не дозволить, щоб причетні особи до заколоту залишались безкарними. Саме тому, за його словами, "у відповідності до наших міжнародних правових зобов'язань, було оголошено надзвичайний стан терміном на 90 днів".

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Тезель наголосив, що наявні докази чітко підтверджують обвинувачення. "Безсумнівно, остаточна істина стане відомою після судових процесів. Але ми маємо докази, особливо свідчення, які випливають з розслідування, що вказують на очевидних винуватців та злочинців", - додав він.

За словами дипломата, Туреччина переживає не простий етап, але країна, на його переконання, подолає труднощі та стане сильнішою демократично.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 16 липня в Туреччині була здійснена спроба державного перевороту. В країні запровадили воєнний стан і комендантську годину. Повідомлялося, що під час зіткнень загинули більш як 260 людей.

Турецька влада звинуватила мусульманського проповідника Гюлена, який протягом багатьох років мешкає в США, та його послідовників в організації спроби державного перевороту.

Після спроби перевороту в країні були затримані понад 13 тис. осіб.