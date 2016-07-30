У Франції двом мігрантам пред'явили звинувачення в причетності до теракту

Про це повідомляє Daily Mail.

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Чоловіки були раніше екстрадовані до Франції з Австрії. Джерело видання також повідомило, що Хаддаді повинен був взяти участь в оранізації теракту 13 листопада в Парижі, який забрав життя 130 осіб.

За версією слідства, Хиддаді і Усман пливли на грецький острів Лерос в тому ж човні з біженцями, що і двоє терористів, які влаштували теракт в Парижі.