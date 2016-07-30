Заворушення в Єревані: ЗМІ повідомляють про 165 затриманих

Як повідомляє російське агентство "РИА Новости", поліцейські затримали 165 осіб після заворушень на вулиці Хоренаці та в районі Сарі Тах у столиці Вірменії.

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Як повідомлялося, у п'ятницю ввечері протестувальники спробували прорватися до будівлі, проте поліція застосувала димові шашки і зупинила натовп. В результаті зіткнень, що сталися в Єревані на вулиці Хоренаци і кварталі Сарі-Таг поблизу захопленої озброєною групою будівлі патрульно-постової служби, до п'яти медустанов були доставлені 60 постраждалих з різними тілесними ушкодженнями.

Учасники акції підтримували озброєну групу, яка близько двох тижнів тому що захопила в Єревані будівлю патрульно-постової служби поліції і вимагає відставки влади.

Нагадаємо, група озброєних людей захопила полк ППС 17 липня. Вони вимагають звільнення координатора вірменської опозиційної громадянської ініціативи "Установчий парламент" Жирайра Сефіляна, який перебуває під арештом за звинуваченням у незаконному придбанні та зберіганні зброї.

23 липня загарбники звільнили останніх чотирьох заручників, у тому числі заступника глави поліції Вірменії генерал-майора Вардана Єгіазаряна і заступника начальника поліції Єревана полковника Валерія Осипяна. При цьому вони відмовилися скласти зброю до виконання їхніх вимог.