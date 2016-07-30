У Москві радикали напали на учасників мітингу проти війни в Україні (фото, відео)
20:20, 30 липня 2016Світ
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За словами активістів, напад здійснили представники прокремлівських радикальних рухів НОД та СЕРБ.
У Москві пішов мітинг проти війни в Україні / facebook.com
У центрі Москви напали на учасників антивоєнного пікету "Проти політики Путіна щодо України", який організував руху «Солідарність».
Про це повідомили учасники антивоєнної акції в Facebook.
За словами активістів, напад здійснили представники прокремлівських радикальних рухів НОД та СЕРБ.
Організатори зазначають, що мітинг був узгоджений з органами місцевої влади. Участь в акції взяли кілька десятків активістів.
На місці події знаходилися співробітники правоохоронних органів.
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