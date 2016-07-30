У Москві радикали напали на учасників мітингу проти війни в Україні (фото, відео)

У центрі Москви напали на учасників антивоєнного пікету "Проти політики Путіна щодо України", який організував руху «Солідарність».

Про це повідомили учасники антивоєнної акції в Facebook.

За словами активістів, напад здійснили представники прокремлівських радикальних рухів НОД та СЕРБ.

Організатори зазначають, що мітинг був узгоджений з органами місцевої влади. Участь в акції взяли кілька десятків активістів.

На місці події знаходилися співробітники правоохоронних органів.