У Єревані під час зіткнень з радикалами загинув ще один поліцейський

Озброєна група радикалів, що утримує будівлю полку патрульно-постової служби в Єревані відкрила вогонь, повідомляють РИА Новости з посиланням на заяву глави прес-служби поліції Вірменії Ашота Агароняна.

"При цьому загинув один з поліцейських, який знаходився в машині 350-400 метрів, написав Агаронян в соцмережі Facebook. Він назвав ім'я загиблого - це Юра Тепаносян, 1986 року народження", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Тепаносян - другий поліцейський, який загинув після захоплення полку ППС озброєною групою. Першим був полковник Артур Ваноян, він загинув під час захоплення будівлі.

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"Раніше Служба національної безпеки Вірменії зажадала, щоб люди, які захопили будівлю полку ППС, склали зброю і здалися. Термін ультиматуму вже минув, проте правоохоронці не вживали жодних дій", - нагадує видання.

Озброєні люди захопили будівлю полку ППС 17 липня. Вони вимагають відставки президента Сержа Саргсяна і звільнення лідера радикальної опозиційної організації "Установчий парламент" Жірайра Сефіляна. З середи вони утримують в заручниках бригаду медиків.

В районі поліцейського оточення постійно проходять акції протесту, учасники яких мають намір перешкодити провести операцію проти радикалів. Кілька разів акції протесту переростали в сутички з поліцією.