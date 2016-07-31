Туреччина заблокувала доступ на авіабазу США

Співробітники силових відомств Туреччини оточили військово-повітряну базу Інджирлік, яка використовується НАТО і турецькими ВВС. Причиною цього стали повідомлення про можливу спробу перевороту в Адані, який розташований в 8 кілометрах від військової бази, повідомляє РБК з посиланням на турецьке видання Hurriyet.

"Доступ до військового об'єкт було обмежено о 23:00 за місцевим часом. Зараз базу оточують близько 7 тисяч співробітників силових відомств. Вони заблокували всі входи і виходи",- йдеться в повідомленні.

При цьому міністр Туреччини з європейським справах Омар Челік у своєму Twitter стверджує, що на авіабазі відбулася перевірка систем безпеки, а не спроба ще одного перевороту.

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"Я перебуваю в Адані... Ми провели спільну перевірку систем безпеки. Ніяких проблем не виявили", - написав Челік.

Haber Turk пов'язує блокування бази з візитом Голови комітету начальників штабів ЗС США Джозефа Данфорда, який має намір відвідати Туреччину в неділю, 31 липня. Він планує провести двосторонні зустрічі в Анкарі і відвідати американські війська, які дислокуються на базі Інджирлік.

У ніч на 16 липня в Туреччині відбулася спроба військового перевороту. Бунтівники захопили деякі урядові будівлі в Стамбулі і Анкарі, проте пізніше влада країни заявили про придушення путчу. Після цього в країні був введений режим надзвичайного стану.