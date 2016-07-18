Туреччина проводить обшуки на використовуваній США базі Інджирлік

Два заступника генерального прокурора і п'ять прокурорів у супроводі співробітників поліції увійшли на територію бази Інджирлік, повідомляє Анадолу.

Відзначається, що вивчаються записи радарів і диспетчерської вежі, звідки проводилися переговори з літаками-заправниками.

Згідно з повідомленням, "саме з цієї бази злітали літаки-дозаправники, що забезпечували паливом літаки, які взяли участь у бомбардуваннях Анкари в ході перевороту".

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Крім того, розслідується діяльність військових, які брали участь у цій операції.

Як повідомляв УНІАН, раніше турецькі силовики затримали командувача американської військової авіабази Інджирлік за підозрою в участі у спробі заколоту.

Нагадаємо, збройний заколот почався в Туреччині ввечері 15 липня. Група військових заявила, що бере управління країною в свої руки, щоб забезпечити дотримання конституційних прав громадян. До ранку турецькому уряду вдалося повністю відновити контроль над ситуацією в країні.