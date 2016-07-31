Папа Римський закликав паству "завантажити серце" і використовувати Євангеліє як GPS на дорогах життя

Як передає Sky News, за допомогою технічних метафор понтифік хотів привернути увагу молодих християн. З цією ж метою співи супроводжувалися танцювальними ритмами. Глава католицької церкви також закликав молодь займатися суспільною працею і політикою і менше часу присвячувати неробству.

Читайте такожПапа Франциск закликав молодь не байдикуватиЯк повідомляв УНІАН, понтифік прибув до Польщі в середу, 27 липня, щоб відзначити 1050-річчя хрещення країни, а також для участі у Всесвітніх днях католицької молоді. Саме для молодих людей понтифік провів богослужіння під відкритим небом неподалік Кракова.