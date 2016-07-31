Папа Римський закликав паству "завантажити серце" і використовувати Євангеліє як GPS на дорогах життя
19:31, 31 липня 2016Світ
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Папа Римський Франциск під час виступу перед півтора мільйонами віруючих у Кракові закликав паству "завантажити серце" і використовувати Євангеліє як GPS-навігатор на дорогах життя.
REUTERS
Як передає Sky News, за допомогою технічних метафор понтифік хотів привернути увагу молодих християн. З цією ж метою співи супроводжувалися танцювальними ритмами. Глава католицької церкви також закликав молодь займатися суспільною працею і політикою і менше часу присвячувати неробству.
Читайте такожПапа Франциск закликав молодь не байдикуватиЯк повідомляв УНІАН, понтифік прибув до Польщі в середу, 27 липня, щоб відзначити 1050-річчя хрещення країни, а також для участі у Всесвітніх днях католицької молоді. Саме для молодих людей понтифік провів богослужіння під відкритим небом неподалік Кракова.
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