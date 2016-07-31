У Німеччині різко зріс попит на травматичну зброю
У Німеччині різко зросла кількість запитів на отримання ліцензії на газову, сигнальну та травматичну зброю.
На червень 2016 року було подано понад 400 тис. подібних заявок, свідчать дані міністерства внутрішніх справ, передає Бі-бі-сі з посиланням на газету Welt am Sonntag. Це на 49% більше у порівнянні з першою половиною 2015 року.
Читайте такожНімецька поліція тримає під наглядом понад 400 потенційних ісламістівУ тому, що стосується ліцензій на володіння стрілецькою зброєю, то їх кількість майже не змінилася - 1,894 млн цих документів у першій половині 2016 року, і 1,898 млн у першій половині попереднього року.
Ліцензії на газову, сигнальну та травматичну зброю були введені в 2002 році, після цілого ряду випадків стрілянини в школах.
Після подачі прохання на отримання ліцензії поліція перевіряє надійність і компетентність заявника.
Велика частина заявок була зроблена в січні, відразу ж після сексуальних нападів на жінок у новорічну ніч в Кельні.
У Німеччині діють суворі правила, які контролюють обіг вогнепальної зброї. Автоматичну зброю заборонено взагалі, а напівавтоматичні гвинтівки дозволяється використовувати тільки для полювання і спортивної стрільби.
Тим не менш, після стрілянини, влаштованої в мюнхенському центрі "Олімпія" 18-річним вихідцем з Ірану, міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр заявив, що збирається переглянути закон про володіння зброєю в бік ще більшої жорсткості.
В останній місяць у Німеччині відбулася ціла низка ісламістських нападів вихідцями з близькосхідних країн.
18 липня в поїзді поблизу міста Вюрцбург в Баварії п'ять осіб були поранені озброєним сокирою біженцем з Афганістану, який поклявся у вірності угрупованню "Ісламська держава".
25 липня біженець з Сирії підірвав себе біля входу в бар в місті Ансбах в Баварії. Тоді були поранені 15 осіб.
Незабаром після цього прем'єр-міністр землі Баварія Хорст Зеєхофер закликав федеральну владу Німеччини звернути увагу на стурбованість народу питаннями безпеки та імміграції. "Ісламський терор став реальністю в Німеччині, і наші люди очікують від нас мужньої протидії йому", - сказав Зеехофер.