У Німеччині різко зріс попит на травматичну зброю

На червень 2016 року було подано понад 400 тис. подібних заявок, свідчать дані міністерства внутрішніх справ, передає Бі-бі-сі з посиланням на газету Welt am Sonntag. Це на 49% більше у порівнянні з першою половиною 2015 року.

Читайте такожНімецька поліція тримає під наглядом понад 400 потенційних ісламістівУ тому, що стосується ліцензій на володіння стрілецькою зброєю, то їх кількість майже не змінилася - 1,894 млн цих документів у першій половині 2016 року, і 1,898 млн у першій половині попереднього року.

Ліцензії на газову, сигнальну та травматичну зброю були введені в 2002 році, після цілого ряду випадків стрілянини в школах.

Після подачі прохання на отримання ліцензії поліція перевіряє надійність і компетентність заявника.

Велика частина заявок була зроблена в січні, відразу ж після сексуальних нападів на жінок у новорічну ніч в Кельні.

У Німеччині діють суворі правила, які контролюють обіг вогнепальної зброї. Автоматичну зброю заборонено взагалі, а напівавтоматичні гвинтівки дозволяється використовувати тільки для полювання і спортивної стрільби.

Тим не менш, після стрілянини, влаштованої в мюнхенському центрі "Олімпія" 18-річним вихідцем з Ірану, міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр заявив, що збирається переглянути закон про володіння зброєю в бік ще більшої жорсткості.

В останній місяць у Німеччині відбулася ціла низка ісламістських нападів вихідцями з близькосхідних країн.

18 липня в поїзді поблизу міста Вюрцбург в Баварії п'ять осіб були поранені озброєним сокирою біженцем з Афганістану, який поклявся у вірності угрупованню "Ісламська держава".

25 липня біженець з Сирії підірвав себе біля входу в бар в місті Ансбах в Баварії. Тоді були поранені 15 осіб.

Незабаром після цього прем'єр-міністр землі Баварія Хорст Зеєхофер закликав федеральну владу Німеччини звернути увагу на стурбованість народу питаннями безпеки та імміграції. "Ісламський терор став реальністю в Німеччині, і наші люди очікують від нас мужньої протидії йому", - сказав Зеехофер.