Вперше губернатором Токіо обрано жінку

Про це свідчать дані виборчкому японської столиці, повідомляє ТАСС.

"Я усвідомлюю весь тягар відповідальності за результати сьогоднішніх виборів і серйозно підійду до посади глави столичного уряду", - зазначила Коїке, подякувавши всім, хто її підтримав.

Користуючись великою популярністю серед місцевого населення, особливо серед жінок, вона зуміла здобути переконливу перемогу. Вперше з 1999 року в столичних виборах брали участь одразу кілька кандидатів від правлячої Ліберально-демократичної партії, яку зараз очолює прем'єр-міністр Сіндзо Абе.

Популярність Коїке обумовлена тим, що одним із головних пунктів програми стала націленість на розвиток освіти, зокрема системи дитячих дошкільних установ, а також готовністю розпустити законодавчі збори Токіо і провести нові вибори. Такий крок стане ще одним випадом Коїке проти власної партії: в даний час більшість в столичному законодавчому зборах належить саме членам ЛДП.

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У червні губернатор Токіо Еіті Масудзое був змушений подати у відставку після викриття у фінансовому скандалі. Його звинуватили у нецільовому використанні коштів із фондів, створених на основі пожертв прихильників. Кошти фондів, як з'ясувалося, Масудзое витрачав на особисті цілі, в тому числі на оплату рахунків у ресторанах, де він обідав з родиною, номерів готелів під час особистих поїздок і придбання різних товарів.