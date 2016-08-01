Вибух у Кабулі: четверо бойовиків атакували готель

Про це повідомляє TOLOnews.

Бойовики підірвали заміновану вантажівку біля одного з готелів, де зупиняються іноземці.

Читайте такожУ Кабулі внаслідок вибуху загинули 40 випускників поліцейської академії

Четверо бойовиків почали атакувати будівлю.

Правоохоронці оточили район. Таліби взяли на себе відповідальність за напад.

Незадовго до вибуху в деяких районах Кабула на кілька хвилин вимкнули електрику.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок вибуху в натовпі протестуючих в Кабулі загинула 61 людина.