Вибух у Кабулі: четверо бойовиків атакували готель

02:38, 01 серпня 2016
Світ
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У столиці Афганістану Кабулі близько 1:25 за місцевим времмени стався потужний вибух.

REUTERS

Про це повідомляє TOLOnews.

Бойовики підірвали заміновану вантажівку біля одного з готелів, де зупиняються іноземці.

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Четверо бойовиків почали атакувати будівлю.

Правоохоронці оточили район. Таліби взяли на себе відповідальність за напад.

Незадовго до вибуху в деяких районах Кабула на кілька хвилин вимкнули електрику.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок  вибуху в натовпі протестуючих в Кабулі загинула 61 людина.

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