Вибух у Кабулі: четверо бойовиків атакували готель
02:38, 01 серпня 2016Світ
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У столиці Афганістану Кабулі близько 1:25 за місцевим времмени стався потужний вибух.
REUTERS
Про це повідомляє TOLOnews.
Бойовики підірвали заміновану вантажівку біля одного з готелів, де зупиняються іноземці.
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Четверо бойовиків почали атакувати будівлю.
Правоохоронці оточили район. Таліби взяли на себе відповідальність за напад.
Незадовго до вибуху в деяких районах Кабула на кілька хвилин вимкнули електрику.
Як повідомляв УНІАН, внаслідок вибуху в натовпі протестуючих в Кабулі загинула 61 людина.
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