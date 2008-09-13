Щоб захистити Балтію від Росії, НАТО не потрібний "спеціальний план"

НАТО не бачить потреби розробляти спеціальний плану захисту країн Балтії від Росії, попри агресивнішу, чим раніше, зовнішню політику Росії. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Яп де Хооп Схеффер на прес-конференції в Ризі після зустрічі з президентом Латвії Валдісом Затлерсом. За його словами, НАТО - дуже гнучка організація, і її система планування теж відрізняється гнучкістю. "Я не вважаю, що нам потрібні нові системи", - заявив генсек НАТО, наголосивши, що Альянс може дуже швидко змінити свою стратегію у разі потреби, передає Reuters.

Сьогодні генсек НАТО також заявив, нагадує РосБізнесКонсалтинг, що альянс має фундаментальні розбіжності з Росією, проте він не розглядає Москву як загрозу. Генсек додав також, що під час свого візиту до Грузії наступного тижня він надасть повну підтримку Тбілісі.

Делегація НАТО на чолі з генеральним секретарем Япом де Хооп Схеффером прибуде до Грузії, де проведе переговори з властями країни в Тбілісі 15 і 16 вересня ц.р. Делегати також планують відвідати Горі.