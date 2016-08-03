Швейцарія повідомила Брюссель про відкликання заявки на вступ до Євросоюзу

Швейцарія офіційно повідомила Брюссель про те, що відкликає свою заявку на вступ до Євросоюзу. Про це повідомив начальник Федерального департаменту закордонних справ Дідьє Буркхальтер, передає "ТАСС".

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"У нас є основні двосторонні угоди з нашим найбільш близьким партнером, Європейським союзом, але ми не хочемо вступати в нього", - заявив Буркхальтер в місті Валлорб на урочистому зібранні з нагоди відзначення 725-річчя заснування Швейцарської Конфедерації.

"Федеральна рада знову підтвердила цей вибір, письмово повідомивши кілька днів тому Європейський союз, на прохання парламенту, щоб підтвердити, що заявка на вступ від 1992 року втратила чинність внаслідок голосування з питання про Європейський економічний простір, і тому вона вважається відкликаною", - додав Буркхальтер.

Як підкреслив глава швейцарської дипломатії, уряд країни, разом з тим, "нагадало про своє чітке прагнення продовжувати і розвивати шлях двосторонніх угод" з ЄС.

За відкликання заявки на вступ висловилась 15 червня рада кантонів, "мала палата" швейцарського парламенту, підтримавши прийняте в березні аналогічне рішення "великої палати", національної ради.

Швейцарія подала заявку на вступ до ЄС у травні 1992 року. Однак, як повідомляється, на ділі вона втратила актуальність після доленосного референдуму у грудні того ж року, коли швейцарські громадяни з незначною перевагою голосів (50,3%) висловилися проти приєднання їхньої країни до Європейського економічного простору, зараз включає в себе всі країни ЄС і три з чотирьох країн Європейської асоціації вільної торгівлі.