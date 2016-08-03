Спроба перевороту у Туреччині: один з пілотів зізнався в обстрілі парламенту Анкари (фото)

13:39, 03 серпня 2016
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Турецький пілот Хусейн Тюрк зізнався у тому, що він керував винищувачем F-16, який завдав удару по будівлі парламенту в Анкарі під час спроби путчу у ніч на 16 липня.

Хусейн Тюрк / hurriyetdailynews.com

За його словами, бригадний генерал Хакан Еврім віддав йому наказ бомбити будівлю Великих національних зборів Туреччини, передає Hurriyet.

Він також повідомив, що підполковник і майор провели нараду щодо плану обстрілу і надали йому координати.

"Я скинув бомбу на будівлю Великих національних зборів Туреччини після наказу командирів", - заявив Тюрк заявив під час допиту.

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Загалом після невдалої спроби перевороту у Туреччині були затримані 105 пілотів. П'ятеро з них мають постати перед судом, Тюрка заарештували. 

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 16 липня в Туреччині була здійснена спроба державного перевороту. У країні запровадили воєнний стан і комендантську годину. Під час зіткнень загинули понад 260 людей. Згодом прем'єр-міністр країни Біналі Йилдирим заявив, що служба безпеки Туреччини взяла ситуацію під контроль.

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