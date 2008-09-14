Грузинських диверсантів звинувачують у знищенні російського екскаватора

У Гальском районі Абхазії підірвано екскаватор російських миротворців. За словами повноважного представника президента Абхазії Руслана Кишмарія, екскаватор підірвався на радіокерованому фугасі. Повпред назвав вибух екскаватора "провокацією грузинських спецслужб".

Інцидент стався в районі села Тагелоні. "За останні тижні це п`ятий випадок терактів на території Гальского району з використанням фугасів", - зазначив Кишмарія.

Командування російських миротворчих сил поки що не підтвердило інформацію повпреда абхазького президента. Повідомляється, що в результаті підриву екскаватора ніхто не постраждав.

Лента.ру