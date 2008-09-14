Грузинських диверсантів звинувачують у знищенні російського екскаватора
13:49, 14 вересня 2008Світ
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Ключове слово "радіокерований фугас"
У Гальском районі Абхазії підірвано екскаватор російських миротворців. За словами повноважного представника президента Абхазії Руслана Кишмарія, екскаватор підірвався на радіокерованому фугасі. Повпред назвав вибух екскаватора "провокацією грузинських спецслужб".
Інцидент стався в районі села Тагелоні. "За останні тижні це п`ятий випадок терактів на території Гальского району з використанням фугасів", - зазначив Кишмарія.
Командування російських миротворчих сил поки що не підтвердило інформацію повпреда абхазького президента. Повідомляється, що в результаті підриву екскаватора ніхто не постраждав.
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