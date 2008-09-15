Колишній міністр оборони Грузії: Саакашвілі давно планував удар

Президент Грузії Михайло Саакашвілі давно планував військовий удар з метою захоплення Південної Осетії, заявив в інтерв`ю агентству Рейтер екс-міністр оборони Грузії і колишній соратник голови держави Іраклій Окруашвілі.

Окруашвілі, який обіймав посаду міністра оборони Грузії з 2004 по 2006 рік, перебуває в Парижі. Грузія добивається його екстрадиції за звинуваченням у корупції. На Батьківщині він заочно засуджений до 11 років позбавлення волі. Наприкінці квітня 2008 року Французька служба у справах біженців і переміщених осіб надала Окруашвілі політичний притулок.

"Абхазія була нашим стратегічним пріоритетом, але 2005 року ми розробили військові плани захоплення як Абхазії, так і Південної Осетії. План спочатку передбачав подвійну операцію вторгнення до Південної Осетії, взяття під контроль Рокського тунеля і Джави", - сказав екс-міністр.

Кажучи про військові дії, екс-міністр сказав: "Наступальні дії Саакашвілі мали на меті тільки захоплення Цхинвала, оскільки президент вважав, що США заблокують реакцію росіян через дипломатичні канали".

Вашингтон завжди давав ясно зрозуміти грузинському керівництву, що не підтримає вторгнення, наголосив він. "Коли ми зустрілися з Джорджем Бушем у травні 2005 року, нам прямо заявили: не намагайтеся вступити у військову конфронтацію. Ми вам не зможемо надати військову допомогу", - повідомив екс-міністр оборони.

При цьому Окруашвілі зазначив, що США частково відповідальні за війну, оскільки не змогли відвернути воєнні амбіції Саакашвілі. "Відсутність критики з боку США дала змогу йому (Саакашвілі) зайти дуже далеко", - сказав він.

Колишній міністр також висловив думку, що чинний президент Грузії мусить піти у відставку.

Окруашвілі, який з січня перебуває в Парижі, також повідомив, що планує незабаром повернутися в Грузію.