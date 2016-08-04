Спільна слідча група планує до кінця року завершити розслідування катастрофи MH17 - прем'єр Малайзії

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком у місті Путраджая.

"Що стосується падіння рейсу MH17. Ми рішуче хочемо зробити все що в наших силах заради рідних і сімей, які втратили близьких під час катастрофи. Це трагедія. Ми рішуче хочемо визначити істину і забезпечити справедливий суд та притягнути винних до відповідальності. Зараз ми розглядаємо звіти кримінального розслідування, і ми сподіваємося, що слідство закінчиться до кінця цього року", - заявив Разак.

Він додав, що представники України, Австралії, Бельгії, Нідерландів і Малайзії, які в рамках Спільної слідчої групи проводять розслідування збиття літака «Малайзійських авіаліній», повинні зустрітися цього року для погодження плану дій.

Також Спільна слідча група повинна погодити "порядок, за допомогою якого ми можемо забезпечити притягнення винних до відповідальності".

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"Ми хочемо забезпечити, щоб ті, хто збив цивільний літак, постали перед судом", - заявив Разак.

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, було збито 17 липня 2014 року над територією Донецької області, яка контролюється терористичною організацією «ДНР».

Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 р оприлюднила звіт про причини катастрофи літака МН17. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук».

17 липня президент України наголосив, що лише РФ перешкоджає розслідуванню катастрофи малайзійського «Боїнга».

"Росія, зловживаючи правом вето, заблокувала рішення Ради безпеки ООН про створення Міжнародного трибуналу для розслідування збиття "МН17", що є непрямим і логічним доказом її причетності до злочину. Незважаючи на це, ми спільно з партнерами робимо все необхідне для забезпечення притягнення до відповідальності всіх винних у цій трагедії", - сказав він.