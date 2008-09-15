До шести зросло число загиблих у пермській авіакатастрофі українців

Кількість загиблих громадян України в авіакатастрофі літака Боїнг 737-500м поблизу м. Перм (Росія) 14 вересня зросла з п’яти до шести осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ з посиланням на інформацію Посольство Російської Федерації в Україні.

До м. Перм направлено консула Посольства України в РФ.

В адміністрації Пермського краю працює оперативний штаб, контактні телефони: 8-107-342-217-72-50 (235-16-80), зазначили в МЗС.

Справа перебуває на особливому контролі в Посольстві України в Росії та в Департаменті консульської служби МЗС України.

Як повідомлялося, літак, що виконував рейс “Москва-Перм”, розбився 14 вересня в Пермі. Всі 88 осіб - 82 пасажири і 6 членів екіпажу - загинули. Раніше повідомлялося, що серед загиблих 21 іноземець, серед яких 5 громадян України.