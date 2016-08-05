Один з найбільших у Європі ярмарків скасували через загрозу атак терористів

Ярмарок повинен був пройти 3-4 вересня, в минулому році його відвідали 2,5 млн осіб.

Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, мер Лілля Мартін Обрі заявив, що скасування було важким рішенням, проте існують ризики, які влада не може звести до нуля.

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Місцевий чиновник Мішель Лаланд розповів, що небезпеку представляє "формат [блошиного ринку] з вулицями, повними людьми".

"Приходить час, коли незважаючи на наші бажання і переконання, ми повинні сказати стоп", - заявив він.

Блошиний ринок в Ліллі став черговим заходом, скасованим з моменту теракту в Ніцці в липні, який забрав життя понад 80 людей.