"Аллаху акбар!": У бельгійському Шарлеруа чоловік поранив мачете двох жінок-поліцейських

Як передає Reuters, нападник був обстріляний третім поліцейськими і згодом помер від отриманих поранень.

"Початкові ознаки явно вказують на тероризм", - прокоментував інцидент прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель.

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Зазначається, що зловмисник дістав мачете, коли два офіцери біля міського управління поліції звернулися до нього з проханням про огляд.

За словами очевидців, вони почули 5-6 пострілів у швидкій послідовності, а потім, приблизно через 30 секунд, ще 3 постріли.

Особа нападника поки не встановлено, документів він при собі не мав.