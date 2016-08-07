"Аллаху акбар!": У бельгійському Шарлеруа чоловік поранив мачете двох жінок-поліцейських
00:03, 07 серпня 2016Світ
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Чоловік з мачете, що кричав "Аллаху акбар!", поранив двох жінок-поліцейських у бельгійському місті Шарлеруа.
REUTERS
Як передає Reuters, нападник був обстріляний третім поліцейськими і згодом помер від отриманих поранень.
"Початкові ознаки явно вказують на тероризм", - прокоментував інцидент прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель.
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Зазначається, що зловмисник дістав мачете, коли два офіцери біля міського управління поліції звернулися до нього з проханням про огляд.
За словами очевидців, вони почули 5-6 пострілів у швидкій послідовності, а потім, приблизно через 30 секунд, ще 3 постріли.
Особа нападника поки не встановлено, документів він при собі не мав.
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