У Канаді запобігли теракту, злочинця убито
07:39, 11 серпня 2016Світ
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Підозрюваний у підготовці теракту був убитий при зіткненні з поліцією в канадському місті Стратрой.
REUTERS
Про це повідомляє РБК з посиланням на CBC News.
Убитим виявився 24-річний Аарон Драйвер. Він підірвав пристрій, поранивши себе та іншу людину. У Драйвера також був ще один вибуховий пристрій, який він збирався підірвати. Саме тому поліція застрелила його.
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Драйвер був прихильником терористичної організації ІДІЛ. У червні 2015 року він був заарештований, однак суд відпустив його на початку року за умови дотримання певних умов.
Як повідомляє CTV News з посиланням на урядові дані, підозрюваний нібито планував використовувати саморобний вибуховий пристрій для подальшого підриву його в громадському місці.
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