У Канаді запобігли теракту, злочинця убито

Про це повідомляє РБК з посиланням на CBC News.

Убитим виявився 24-річний Аарон Драйвер. Він підірвав пристрій, поранивши себе та іншу людину. У Драйвера також був ще один вибуховий пристрій, який він збирався підірвати. Саме тому поліція застрелила його.

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Драйвер був прихильником терористичної організації ІДІЛ. У червні 2015 року він був заарештований, однак суд відпустив його на початку року за умови дотримання певних умов.

Як повідомляє CTV News з посиланням на урядові дані, підозрюваний нібито планував використовувати саморобний вибуховий пристрій для подальшого підриву його в громадському місці.