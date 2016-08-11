РФ проведе антитерористичні навчання в Середземному морі

З 15 серпня у східній частині Середземного моря почнеться залікове тактичне навчання корабельної ударної групи, до складу якої увійдуть новітні малі ракетні кораблі "Серпухов", "Зелений Діл". Про це повідомили в прес-службі Минобророны РФ. До вченню залучається кілька суден забезпечення ВМФ.

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В ході залікового тактичного навчання буде перевірена здатність сил флоту до дій при вирішенні кризових ситуацій, пов'язаних із загрозами терористичного характеру.

Планується, що корабельна ударна група Чорноморського флоту виконає низку навчально-бойових завдань.

"Малі ракетні кораблі "Серпухов" і "Зелений Діл", у взаємодії з кораблями постійного оперативного з'єднання ВМФ Росії в Середземному морі відпрацюють організацію зв'язку з подачею сигналів у відповідності з міжнародним зводом сигналів (МСС-65), завдання надання допомоги аварійному кораблю, який отримав пошкодження в результаті нападу терористів, перехоплення і затримання судна-порушника з терористами на борту, а також виконають артилерійські і ракетні стрільби в умовах, максимально наближених до бойових", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли вчиненню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готував Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Президент України Петро Порошенко назвав безглуздими і цинічними звинувачення Росії на адресу України у підготовці терактів у Криму.