В АП пояснили мету заяв Путіна та ФСБ про "теракти" в Криму
Заяви Кремля про підготовку терактів на Донбасі мають на меті зрив Мінських домовленостей та ескалацію конфлікту на сході України.
Про це під час брифінгу в четвер повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник, передає "Українська правда".
"Україна не вчиняла збройних провокацій у цьому районі; жодного співробітника ГУР МОУ в окупованому Криму затримано не було", - заявив полковник.
За його словами, такі заяви спрямовані на ескалацію конфлікту на Донбасі.
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"Ці дії та заяви Кремля виголошені з метою дискредитації України, зриву Мінських домовленостей та ескалації конфлікту на сході Україну, спричиненого російською агресією", - заявив Мотузяник.
Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли скоєнню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів».