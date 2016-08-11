В ООН звинуватили Болгарію у здійсненні систематичних порушень прав мігрантів

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.

За його словами, політика Болгарії в сфері міграції "викликає серйозні сумніви щодо дотримання державою норм міжнародного права".

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"Особливо турбує те, що важливі і впливові громадські діячі висловили підтримку незаконним збройним загонам самооборони, які нахабно полюють на мігрантів вздовж кордону між Болгарією і Туреччиною", - наголосив комісар ООН.

Водночас в МВС Болгарії зауважили, що заява комісара "не повністю відображає об'єктивну ситуацію щодо осіб, які шукають притулку в країні".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Болгарії затримали 4 поліцейських через нелегальне перевезення мігрантів.