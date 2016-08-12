Туреччина видала ордер на арешт відомого футболіста

Арешт футболіста пов'язаний з розслідуванням невдалої спроби військового перевороту в країні, яка відбулася 15 липня, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на агентство Анадолу.

За даними агентства, Шукюра звинувачують у тому, що він є членом терористичного угруповання, пов'язаної з опозиційним турецьким проповідником Фетхуллой Гюлен, якого Анкара вважає причетним до заколоту.

Читайте такожПерший турецький військовий попросив притулок в США після провалу путчу - Reuters

Шукюр і його родина, за даними турецьких ЗМІ, покинули країну в минулому році. 44-річний футболіст закінчив свою кар'єру в 2008 році. Вболівальники прозвали його "Босфорським биком" і "королем".

Після закінчення футбольної кар'єри Шукюр зайнявся політикою і в 2011 році був обраний депутатом до парламенту Туреччини від правлячої нині партії "Справедливість та розвиток". Однак в 2013 році він вийшов з партії і став незалежним депутатом. Причиною стала незгода футболіста з переслідуванням послідовників Гюллена.

На початку цього року Шукюру були пред'явлені звинувачення в образі президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана в "Твіттері". Тоді ж він повідомив про свій переїзд в США, де збирався вчити англійську і займатися проектами, пов'язаними з футболом.