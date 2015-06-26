Правнучка Хрущова назвала радника Путіна "головним пропагандистом режиму" в Росії

Про це заявила Ніна Хрущова, правнучка першого голови ЦК КПРС Микити Хрущова, пише "Новое время".

"Сурков – офіційний радник Путіна з міжнародних питань. На ділі ж – головний пропагандист режиму. Саме йому приписують створення концепції "керованої демократії" в Росії. Саме він керував підготовкою сецесії Абхазії і Південної Осетії, а з недавнього – направляв російське вторгнення в Україну і анексію Криму, а також був натхненником істеричних медіакампаній, які дозволили режиму отримати абсолютну підтримку більшості", - наголосила вона.

Читайте такожДонька Нємцова розповіла про російську пропаганду та війну в Україні

До того ж, запевнила Хрущова, Сурков – відповідальний за формування тренду обожнювання Путіна, який все більше нагадує сталінський культ особистості.

"За Суркова інформаційна політика Кремля зосередилася на головній тезі – Захід хоче знищити Росію, а конфлікт в Україні брехливо поданий як поновлена боротьба з фашизмом і захист істинно російської, антизахідної ідентичності", - зазначила вона.

За словами Хрущової, кремлівська пропаганда тисне на емоції, не надто піклуючись про факти. Саме тому Путіна, який нещодавно розлучився з дружиною, проживши з нею 30 років, і який, за чутками, має кілька дітей від олімпійської гімнастки, Сурков подає як уособлення консервативних цінностей.

"Західним цінностям дістається, але західним товарам завжди раді. Поширене явище у РФ – блискуча машина німецького виробництва, бампер якої прикрашає наклейка, що нагадує про подвиги Другої світової – "На Берлін" або "Спасибі дідові за перемогу", - підсумувала правнучка Хрущова.