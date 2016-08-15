Опитування: у разі повторення путчу на захист демократії стали б лише 16% росіян

Про це свідчать дані опитування Левада-центру, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

На захист демократії стали б лише 16% опитаних.

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На думку 41% респондентів, починаючи з серпня 1991 року "країна пішла в неправильному напрямку". Про "правильність шляху" сказали 33 відсотки.

Для порівняння - у минулому році 41% респондентів "Левада-центру" розглядали серпневий путч і його поразку як трагічну подію, що мала згубні наслідки для країни (у 1994 році так думали 27%). 37% опитаних вважали, що після нього країна пішла в неправильному напрямку.

Як повідомляв УНІАН, три чверті росіян вважають, що Росія повинна продовжувати свою політику, незважаючи на санкції.