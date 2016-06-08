Три чверті росіян вважають, що РФ має продовжувати свою політику попри санкції - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в результатах опитування російської недержавної дослідницької організації «Левада-Центр», проведеного 27-30 травня 2016 року.

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Так, відповідаючи на питання, як має діяти Росія у відповідь на санкції країн Заходу, 75% відповіли «продовжувати свою політику, незважаючи на санкції», 17% - «шукати компроміс, іти на поступки, щоб піти з-під санкцій», 8% вагалися з відповіддю.

Згідно з опитуванням - це найвищий рівень підтримки політики російської держави за останні два роки.

Водночас, 47% опитаних позитивно ставляться до ідеї зняти заборону на постачання продуктів харчування з країн Євросоюзу, 40% - негативно, 13% вагалися з відповіддю.

Крім того, 71% вважають, що Євросоюз продовжить влітку санкції проти Росії, 15% дотримуються протилежної думки, 14% не визначилися з відповіддю.

Дослідження проводиться вдома у респондента методом особистого інтерв'ю. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загальної кількості опитаних. Відзначається, що статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 4,1% для показників близько 50%.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях йдуть бойові дії.

Влітку 2014 року Євросоюз, а також США, Канада, Японія і ряд інших країн оголосили про нові санкції стосовно осіб, компаній, банків і деяких секторів російської економіки через дії РФ, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні. Перший етап санкцій було введено ще в березні – після анексії Росією українського Криму.

7 серпня 2014 року російська влада оголосила про заборону поставок ряду продовольчих товарів із країн, які запровадили або підтримали санкції проти РФ. Серед держав, які потрапили під дію російських санкцій, - США, країни ЄС, Канада, Австралія, Норвегія, Швейцарія, Японія.

Пізніше президент РФ Володимир Путін заявив про підписання указу про продовження на рік заходів у відповідь на санкції Заходу. Заборона на ввезення таких продуктів діє до 5 серпня 2016 року. Також Путін підписав указ про знищення ввезених на територію РФ продуктів, що потрапили під ембарго.

29 липня минулого року сайт Євросоюзу повідомив, що Чорногорія, Албанія, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Україна підтримали продовжені економічні санкції ЄС проти РФ.

13 серпня РФ розширила продовольче ембарго на Албанію, Чорногорію, Ісландію, Ліхтенштейн і «на особливих умовах» - на Україну, які набули чинності 1 січня 2016 року.