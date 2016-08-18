Uber вперше дозволить пасажирам викликати безпілотні таксі

Як повідомив виданню Bloomberg Businessweek глава компанії Тревіс Каланик, новий сервіс буде запущений в американському Піттсбурзі, штат Пенсільванія, передає Бі-бі-сі.

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На початковому етапі в машинах все ж будуть присутні водії, які зможуть взяти на себе управління в разі необхідності.

За інформацією Bloomberg, виклик таксі на автопілоті буде здійснюватися за допомогою звичайного мобільного додатку. На першому етапі такі поїздки будуть безкоштовними.

Паралельно автоконцерн Volvo заявив, що буде співпрацювати з Uber в роботі над проектом безпілотного таксі. За інформацією концерну, для реалізації проекту буде використаний автомобіль Volvo XC90, на який Uber встановить свої системи управління.

У роботі над проектом візьмуть участь інженери з обох компаній. "Цей альянс ставить Volvo в центр технологічної революції в автомобільній індустрії", - заявив президент шведської компанії Хакан Самуельсон.

Відразу кілька великих міжнародних компаній розробляють власні безпілотні автомобілі. Зокрема, над такими проектами працюють Google у співпраці з Lexus і LG в співпраці з Mercedes-Benz. При цьому всі проекти поки знаходяться у стадії випробувань.