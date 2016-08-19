Поліцію Мексики звинуватили у вбивстві 22 людей
Мексиканські поліцейські вбили 22 людини в ході конфлікту в штаті Мічоакан минулого року.
Про це заявила Національна комісія Мексики з прав людини, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Комісія проводила розслідування конфлікту, що спалахнув на ранчо в місті Танхуато в травні 2015 року.
Тоді там загинуло 42 передбачуваних члена наркокартелю і один офіцер поліції.
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Влада заявляла, що при цьому не було допущено порушень прав людини.
Чиновники стверджували, що спалах насильства пов'язаний з війною, яку розгорнули дві місцеві наркобанди.
Представники поліції говорили, що жертви, ймовірно, були членами одного з картелів.
За даними комісії, 40 жертв були застрелені, одна людина загинула в пожежі, ще один потрапив під колеса автомобіля.
Також стверджується, що як мінімум дві людини піддавалися тортурам з боку поліції. Деякі трупи переміщали, в руки померлих клали зброя.