Поліцію Мексики звинуватили у вбивстві 22 людей

Про це заявила Національна комісія Мексики з прав людини, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Комісія проводила розслідування конфлікту, що спалахнув на ранчо в місті Танхуато в травні 2015 року.

Тоді там загинуло 42 передбачуваних члена наркокартелю і один офіцер поліції.

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Влада заявляла, що при цьому не було допущено порушень прав людини.

Чиновники стверджували, що спалах насильства пов'язаний з війною, яку розгорнули дві місцеві наркобанди.

Представники поліції говорили, що жертви, ймовірно, були членами одного з картелів.

За даними комісії, 40 жертв були застрелені, одна людина загинула в пожежі, ще один потрапив під колеса автомобіля.

Також стверджується, що як мінімум дві людини піддавалися тортурам з боку поліції. Деякі трупи переміщали, в руки померлих клали зброя.