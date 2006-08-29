Наступного тижня прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ відвідає Польщу. Про це міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК заявив сьогодні на прес-конференції у Варшаві, повідомляє Польське агентство преси.

Як повідомляє ПАП, Б.ТАРАСЮК запевнив, що В.ЯНУКОВИЧ відвідає Польщу і зустрінеться з прем’єр-міністром Польщі Ярославом КАЧИНСЬКИМ.

«Це мій перший закордонний візит у складі нового уряду. Я радий, що продовжую ці традиції, що перший візит міністра закордонних справ України відбувається до Варшави», - сказав Б.ТАРАСЮК.

У свою чергу міністр закордонних справ Польщі Анна ФОТИГА підтвердила підтримку Польщею прагнень України вступити до Європейського Союзу і НАТО. «Польща незмінно підтримує Україну в цих прагненнях», - сказала А.ФОТИГА.

Як повідомляють польські ЗМІ, за словами Б.ТАРАСЮКА, прем’єр-міністри України та Польщі зуcтрінуться під час проведення щорічного Економічного форуму у польському місті Криниця. Як відомо, цього року форум відбудеться 6-9 вересня.

Як відомо, Б.ТАРАСЮК сьогодні перебуває з робочим візитом у Польщі.

Перший закордонний візит прем’єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ здійснив до Росії і за кілька днів він знову відвідав Росію, але вже з приватним візитом. За оцінками польської преси, з приходом до влади В.ЯНУКОВИЧА українсько-польські відносини погіршаться. Водночас, польська влада це заперечує.

Як заявляв раніше віце-прем’єр Польщі Анжей ЛЕППЕР, на рівні прем’єрів і президентів України та Польщі мають бути обговорені енергетичні питання, зокрема, подальша доля трубопроводу «Одеса-Броди» та його добудови до Польщі, особливо після останніх заяв керівництва Мінпаливенерго України про неможливість використання труби у прямому напрямку ще принаймні два роки, що викликає питання у польської сторони про актуальність проекту добудови нафтопроводу.