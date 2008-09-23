США поскаржилися до СОТ на Євросоюз

Світова організація торгівлі розгляне суперечку між Європейським Союзом та США щодо високотехнологічної продукції.

Як повідомляє агентство AFP з посиланням на джерела в Секретаріаті СОТ, США, Японія і Тайвань поскаржилися на Євросоюз за запровадження мит на високотехнологічну продукцію імпортного походження, зокрема, на монітори та принтери.

США оцінюють, що загалом експорт продукції, щодо якої відбудуться слухання у СОТ, становив у світі у 2007 році 70 млрд. доларів.