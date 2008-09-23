Москва може домовитися щодо базування ЧФ у Криму після 2017 р.

Росія може подати українській стороні комплекс взаємовигідних пропозицій, які дозволили б Чорноморському флоту залишитися в Севастополі після 2017 року, повідомив на зустрічі з головними редакторами російських ЗМІ міністр оборони РФ Анатолій Сердюков.

Згідно з двосторонньою угодою про статус і умови перебування Чорноморського флоту Росії на території України від 28 травня 1997 року ЧФ РФ знаходитиметься в Севастополі до 2017 року, нагадує РІА “Новости”.