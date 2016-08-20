Біля узбережжя США атомна субмарина зіткнулася з кораблем

Інцидент стався поблизу узбережжя штату Вашингтон, передає РБК з посиланням на повідомлення командування Тихоокеанського флоту ВМС США.

У повідомленні наголошується, що інцидент стався під час проведення «рутинних операцій» 18 серпня 2016 року, обидва корабля самостійно пройшли в порти для усунення пошкоджень. Постраждалих в результаті зіткнення не було.

Читайте такожНа Донбасі вертоліт ЗСУ зачепив лінію електропередач

Командування проводить розслідування події, про його подробиці інформація не надходила. Фахівці проводять оцінку пошкоджень, які отримали кораблі. Повідомлення про інцидент розміщено також в офіційному Twitter ВМС США.