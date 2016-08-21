Трамп звернувся до чорношкірих виборців словами "що вам втрачати?"

Виступаючи перед переважно білою аудиторією в штаті Мічиган, він заявив, що афроамериканці живуть в злиднях і що школи у них нікуди не годяться, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожБорги компаній Трампа досягають $650 мільйонів - ЗМІВін пообіцяв надати афроамериканцям те, що їм не змогли дати демократи за 8 років свого правління.

Трамп стверджує, що його опонент Хіларі Клінтон швидше створить робочі місця для біженців, ніж для безробітної чорношкірої американської молоді, яка, за його висловом, перетворилася в біженців у своїй власній країні.

Хіларі Клінтон заявила, що висловлювання Трампа вражають своїм невіглаством.

Трамп також заявив, що отримає 95% голосів афроамериканців, коли буде висуватися на другий термін в 2020 році.

Барак Обама, найпопулярніший президент серед чорношкірого населення в американській історії, на виборах 2012 року отримав 93% голосів афроамериканських виборців.

Підтримка Трампа з боку чорношкірих залишається дуже низькою. За останніми опитуваннями, за нього готові віддати свої голоси всього 2% таких виборців.

До цих кампанію Трампа з завоювання голосів чорношкірих Америки можна назвати в кращому випадку нерівною.

Кілька разів прихильники Трампа нападали на чорношкірих демонстрантів на мітингах на його підтримку. Розслідування газети New York Times виявило, що прихильники Трампа під час мітингів нерідко дозволяють собі расистські висловлювання.

Промова в Мічигані стала вже третім за останній тиждень виступом Трампа, в якому він намагався привернути до себе чорношкірих виборців.

Деякі аналітики вважають, що Трамп, який відстає від Клінтон за опитуваннями, відчайдушно намагається вийти за межі кола своїх традиційних прихильників - білих виборців переважно робітничого класу.

У той же час багатьох коментаторів в "Твіттері" вражають ті методи, з допомогою яких Трамп намагається досягти своєї мети. "Це так він намагається завоювати голоси чорношкірих?! Говорячи їм, що вони дурні, жебраки лузери, у яких немає роботи?", - обурився в "Твіттері" Джаміл Сміт, чорношкірий репортер телекомпанії MTV News.

Ана Наварро, латиноамериканський стратег Республіканської партії, написала: "Спроба Трампа "дотягнутися до чорношкірих" настільки бестактна і поблажлива, що навіть його звернення до латиноамериканців здається вже не таким жахливим і дурним".

У п'ятницю Трамп оголосив про відставку Пола Манафорта, який очолював його виборчу кампанію протягом останніх трьох місяців. Манафорт привернув до себе увагу у зв'язку із звинуваченнями його в зв'язках з проросійською політичною партією колишнього президента України Віктора Януковича.