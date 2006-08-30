Сьогодні відбудеться похорон екіпажу Ту-154, який розбився під Донецьком
09:13, 30 серпня 2006Світ
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В результаті катастрофи загинули 10 членів екіпажу
Сьогодні в Санкт-Петербурзі відбудеться похорон екіпажу літака Ту-154, який розбився під Донецьком, передає радіостанція "Эхо Москвы".
Нагадаємо, в результаті катастрофи літака Ту-154, яка відбулася 22 серпня біля Донецька, загинули всі 160 пасажирів і 10 членів екіпажу, які перебували на борту лайнера. На сьогоднішній день опізнані 86 загиблих.
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